Dappere ooggetuige gaat boven op tasjesdief zitten

Sa­tu­dar­ah-pre­si­dent over verboden bokstoernooi: 'Gemeente heeft mij aan het lijntje gehouden'

18:24 DEN BOSCH „De gemeente heeft mij heel lang aan het lijntje gehouden. Alles was in kannen kruiken” Dat zegt Marco Roos. De Bosschenaar is president van een afdeling van motorclub Satudarah en spande zich in om de finale van de Zuid-Nederlandse kampioenschappen boksen zaterdag in hotel Nuland te houden. De Bossche burgemeester Rombouts verbiedt dat toernooi.