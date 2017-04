Dode door steekpartij in Oss, dader spoorloos

De hulpdiensten rukten massaal uit om hulp te verlenen, maar dat mocht niet meer baten: het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Een traumahelikopter landde in de buurt van de Molenstraat ter assistentie. Dat trok veel bekijks van omwonenden. Daarnaast stonden twee ambulances klaar in de straat.

De politie is met meerdere eenheden ter plekke in de Molenstraat en doet onderzoek. Rechercheurs van de technische recherche zoeken naar sporen in en rondom de woning. Daarvoor is de omgeving afgezet. De identiteit van het dodelijke slachtoffer, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de politie zondagochtend met meer informatie naar buiten treedt.