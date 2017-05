Fleur (21) zat weekend lang op heuvel na overstroming Sri Lanka

Toch hadden ze een belangrijke functie voor de Sri Lankanen. ,,We krijgen eigenlijk alle informatie uit Europa. Hier hoor je maar weinig'', zegt Fleur. Zij gaven de mensen de informatie die ze nodig hadden. ,,En toch is het heel onduidelijk. Er is hier geen buienradar dat je kunt checken.''



Omdat er angst is dat een cycloon richting Sri Lanka trekt, zijn Fleur en haar drie collega's vanmiddag vertrokken van de heuvel, richting het veiligere Negombo, vlakbij de hoofdstad Colombo. Helemaal veilig zijn ze daar niet. De Nederlandse ambassade heeft ze aangeraden naar Nederland terug te keren.



Het is nog niet helemaal zeker of ze dat ook kan. Ze hoopt eigenlijk iets voor de bevolking te doen. Via een uitgebreide mail heeft Fleur het thuisfront op de hoogte gebracht. ,,Per uur bekijken we hoe het gaat. We zitten vlakbij het vliegveld, dus kunnen zo vertrekken. Maar het liefst halen we online wat geld op voor de mensen hier. We zijn zeker van plan voor ze te doneren.''



Komende dagen wordt in het midden van het land nog veel regen voorspeld. Sri Lanka heeft buurlanden en de Verenigde Naties om hulp gevraagd.