Geen intercity's tussen Den Bosch en Utrecht door koperdiefstal

Strangée is weer ouderwets Strangée tijdens jubileum-editie Pretty in Pink

12:00 DEN BOSCH - Een jaar en drie maanden is Strangée vrijwel continu in de weer geweest om zich klaar te maken voor dé grote dag: Roze Zaterdag. Als Levende Mascotte van het evenement vestigde de uit Kaatsheuvel afkomstige dragqueen met gemak alle aandacht op zich, zelfs tot een nationaal level. Nu het megafestijn achter de rug is, is Strangée weer gewoon zichzelf. Zoals op deze vrijdagavond op de Markt, tijdens de tiende editie van Pretty in Pink.