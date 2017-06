'Ik heb mijn kind meteen van school gehaald'

,,Plassertjes likken, mondjes om piemeltjes, elkaar betasten. Het is echt heel erg wat er is gebeurd'', zegt de een. Daar is de ander het mee eens, al heeft zij er heel veel moeite mee dat ouders naar de media zijn gestapt om het naar buiten te brengen.

Gemengde reacties

Op het schoolplein zorgt dat voor gemengde reacties, maar over een ding zijn de geschrokken ouders het eens: de school had veel eerder duidelijkheid moeten scheppen. ,,Zij had alle ouders meteen moeten inlichten'', zegt een boze moeder. ,,Als je weet dat zoiets speelt, kun je daar met je kind over praten en ben je attenter. Nu wisten we van niks.'' Ze neemt een flinke hijs van haar sigaret en smijt hem tegen de grond.

Verklaring school

Basisschool De Springplank neemt de meldingen van mogelijke seksspelletjes onder jonge leerlingen hoog op. Dat liet de school gisteravond in een verklaring aan deze krant weten. ,,Er zijn signalen die er op zouden kunnen duiden dat het gaat om gedrag in de wijk en op school zelf.''



De school informeerde de ouders dinsdag pas via een summiere brief waarin wordt gesproken over 'grensoverschrijdend gedrag in de onderbouw'. Een team van deskundigen, bestaande uit GGD, maatschappelijk werk, politie en een vertrouwenspersoon, is 'volop bezig' om uit te zoeken wat er aan de hand is 'en wat ze eraan kunnen doen'.

Kwaad bloed

De schoolleiding wilde tot gisteravond laat geen commentaar geven. Twee beveiligers houden de hele dag de wacht voor de hoofdingang, nadat de school meerdere telefonische bedreigingen binnen kreeg van boze ouders. Pas na de middag mag een select groepje ouders naar binnen: eerst de direct betrokken. Anderhalf uur later lopen nog eens een twintigtal uitgenodigde ouders naar binnen.

In shock