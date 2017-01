‘Een groot verlies’, indrukwekkend eerbetoon aan overleden docent Erik ‘pannenkoek' Oltmans

D66 vindt notaris in raad van toezicht Kringen Vrienden onhandig

15:04 DEN BOSCH - Dat notaris Jef Oomen kandidaat is voor de raad van toezicht van de Kring Vrienden 's-Hertogenbosch is in de ogen van D66 in Den Bosch 'op zijn zachtst gezegd onhandig'. ,,De leden gaan er zelf over, maar je mag je afvragen of dit überhaupt handig is'', aldus fractievoorzitter Mike van der Geld. Oomen, een van de drie kandidaten, was jarenlang de huisnotaris van de Kring en speelde zes jaar geleden een rol in het omstreden en door de rechtbank vernietigd royement van een viertal leden van de Kring Vrienden.