OM: mogelijk meer mensen betrokken bij moord Savannah

Het roze en rusteloze nest van Ingrid

8 juni DEN BOSCH - Op uitnodiging van Roze Zaterdag 2017 maken stadschroniqueur Eric Alink en fotograaf Karin Jonkers dit jaar een serie over roze stadsgenoten. Dertien van deze portretten - foto's en interviews - vormen een expositie in de Verkadefabriek. Die is vanaf donderdag 8 juni tot en met dinsdag 27 juni te bezichtigen. Een van de geïnterviewden is Ingrid van Scharrenburg. Ook haar zus en twee broers zijn gay.