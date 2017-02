Oproep provincie aan minister Schippers: 'Tóch schadevergoeding voor Q-koortspatiënten'

Gesprek toezicht op Bossche Zuiderplas en Groote Wielenplas in Rosmalen

14:19 DEN BOSCH - Wethouder Jos van Son gaat in gesprek met de Reddingsbrigade Den Bosch of er het komende seizoen toezicht kan komen op de Zuiderplas in Den Bosch en de Groote Wielenplas in Rosmalen. „In feite informeel toezicht zonder kwaliteitseisen te stellen omdat het wettelijk niet zo snel mogelijk is."