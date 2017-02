Provincie Brabant wil toch schadevergoeding voor Q-koortspatiënten

De rechtbank in Den Haag oordeelde vorige week in een door ruim 300 patiënten aangespannen zaak dat de Staat juridisch niets te verwijten valt in de aanpak van de Q-koortsepidemie . Q-koorts verspreidde zich vanaf 2007 tot 2011 via een geitenboerderij in Herpen over Brabant en de rest van Nederland. De infectieziekte kostte zeker 75 mensen het leven. Honderden patiënten kampen nog dagelijks met de gevolgen van de ziekte. Zij lijden bijvoorbeeld aan chronische vermoeidheid, zijn arbeidsongeschikt geworden of kampen met depressieve gevoelens.

Doorn in het oog

Patiënten en nabestaanden hebben het gevoel dat 'Den Haag' tijdens de uitbraak economische belangen vóór de volksgezondheid heeft laten gaan. Dat er nooit een financiële compensatie of een excuus is gekomen, is velen een doorn in het oog. Swinkels: ,,Dan kun je zeggen dat je als overheid juridisch niet aansprakelijk bent, maar we hebben het hier over ernstig leed."



Het Ministerie van Volksgezondheid was vanavond niet meer bereikbaar voor een reactie.