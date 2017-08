Slang glipt Brabantse woonkamer binnen

Orgel uit Oosterhout vindt nieuwe bestemming in de Sint Lambertus in Engelen

29 augustus ENGELEN - Door loodrot in de luchtpijpjes is het orgel in de Sint Lambertus in Engelen uit noodzaak vervangen door een orgel uit Oosterhout. Ondanks vele inspanningen en mooie klanken was het orgel niet meer bespeelbaar.