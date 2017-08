Twee doden bij ongeluk Velddriel: 'Auto kwam heel hard de dijk af rijden'

Bewoners Aa-wijk organiseren bijzonder buurtfeest voor nieuwkomers uit Sinjar

12 augustus DEN BOSCH - Het zal je maar gebeuren. Enkele jaren geleden in de buurt van Sinjar op de vlucht voor moordende IS-strijders. En na een geslaagde gezinshereniging in de Bossche Aa-wijk op een warm welkom getrakteerd in de vorm van een buurtfeest. Het jezidisch gezin Al Hajo is van het ene in het andere uiterste gevallen.