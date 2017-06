Verdachte (16) in zaak Savannah spijbelde al bijna een jaar

Tientallen granaten in plunjebaal op zolder Den Bosch: 'Ze konden helemaal geen boem doen'

18:31 DEN BOSCH - Liefst 35 granaten en explosieven in een plunjebaal kwamen er tevoorschijn bij een politie-inval in een woning in Zuidoost. Dinsdagmiddag stond de bewoner van de woning daarvoor terecht. Grote vraag: had de Bosschenaar - een verzamelaar - niet gewoon het recht om deze wapens te hebben?