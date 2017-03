1,5 jaar cel geëist tegen Haagse ‘jihadbruid’

De Haagse vrouw werd op 1 oktober vorig jaar opgepakt op het vliegveld van Istanbul, waar ze net was aangekomen vanuit Düsseldorf. Er was een opsporingsbevel voor haar uitgegaan nadat haar familie in Den Haag merkte dat ze verdwenen was. Toen haar zussen onder haar kussen een testament vonden, sloegen ze alarm.

Azziza zei daar zelf eerder, in tranen, over dat ze bedrogen is. Ze was net islamitisch getrouwd met haar Belgisch/Kroatische vriendje en in de veronderstelling dat ze op huwelijksreis naar Turkije zou gaan. Volgens de vrouw kwam ze er pas na haar arrestatie achter dat haar man in het echt een al getrouwde Kosovaar was die ook nog eens dik in de jihadistische wereld zat.