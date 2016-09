1,5 jaar cel voor ambtenaar die meisjes online verleidde

Den Haag eist via advocaat minder Pokémon in Kijkduin

18:18 De gemeente Den Haag heeft een advocaat in de arm genomen om via de maker van het Pokémonspel de overlast in Kijkduin te verminderen. De maker moet minder Pokémonfiguurtjes bij natuurgebieden laten opduiken en ook de tijden waarop ze verschijnen inperken, eist Den Haag.