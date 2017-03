1.500ste zelfbouwhuis wordt pareltje van familie Shafique

,,Hij wil hier niet weg'', zegt Nabeela Shafique. Bij een braakliggende strookje grond naast het Viljoenplantsoen in Tansvaal knikt ze haar Haagse manlief Mohammad liefdevol toe. ,,Hij gaat Transvaal gewoon niet uit.'' Mohammed sputtert nog even tegen, maar legt zich dan toch neer bij het oordeel van zijn vrouw. Ja, hij is inderdaad geworteld in de wijk. En ja, hij vindt het heerlijk hier, met al die winkeltjes. ,,Die wil ik niet missen.'' Prachtig Hoe fijn is het dan niet om juist in Transvaal je eigen droomhuis te kunnen bouwen? Een woning waarin Mohammad nu eens geen muren hoeft door te breken of keuken hoeft te verleggen om aan de ruimtelijke wensen van de vrouw des huizes te voldoen? Hij glimlacht. ,,Het wordt prachtig. Ik ben zzp'er. Dus maken we op de begane grond mijn kantoor. De woonkamer en keuken komen op de eerste verdieping. Nu maar hopen dat het opschiet.'' Mijlpaal De Hagenaars van Marokkaanse origine zijn vandaag op uitnodiging naar hun lapje grond gegaan. 'De familie Shafique bouwt hier het 1500e zelfbouwhuis van Den Haag', staat te lezen op een bouwbord. Wethouder Joris Wijsmuller (stadsontwikkeling) komt aan fietsen om het paar welkom te heten.

De HSP'er is trots op de mijlpaal die de stad heeft bereikt. Zijn voorganger Marnix Norder (PvdA) introduceerde de uitgifte van kleine kavels en klushuizen in 2012 om de bouwcrisis het hoofd te bieden. Maar inmiddels is het Haagse zelfbouwhuis volwassen geworden.



Geliefd

En geliefd. Niet voor niets komt de notaris er geregeld aan te pas om de pakweg 200 kleine kavels en kluswoningen die de gemeente jaarlijks uitgeeft, onder de vele kandidaat-kopers te verloten. ,,Het zelfbouwhuis is een blijvertje'', zegt wethouder Wijsmuller vergenoegd. ,,Voor veel mensen is het een droom om hun huis met hulp van een architect of een aannemer helemaal naar eigen inzicht vorm te geven.''



Dat geldt ook voor Hagenaars met een kleine beurs. Daarom helpt de gemeente hen tegenwoordig ook een beetje op weg met voordelige financiering. ,,Mooi toch?'' zegt Wijsmuller. ,,En de stad wordt er meervormiger van.''



Wervend

Over twee maanden is het weer zover. Op 12 mei presenteert de gemeente in het stadhuis het allernieuwste aanbod van Haagse kavels en klushuizen. Onder het wervende motto: 'Ik bouw betaalbaar' zijn van de locaties deze keer zelfs prachtige foto's en filmpjes te zien, belooft de wethouder.



De familie Shafique zal er niet bij zijn. Hun droomhuis is dan al in vergevorderde staat, hopen ze. Aan het Viljoenplantsoen staart Mohammad dromerig de verte in: ,,De eerste paal kan volgende maand de grond in.''