10 jaar ADO vrouwenvoetbal in 10 hoogtepunten

EredivisieDe eredivisie voor vrouwen bestaat maandag 10 jaar. ADO Den Haag was er vanaf het eerste uur bij. In 10 jaar leverde dat 10 hoogtepunten op. Wij zetten ze op een rijtje.

1 - Kampioen en bekerwinnaar in 2012

Het absolute hoogtepunt in het bestaan van het vrouwenvoetbal bij ADO Den Haag. Na drie tweede plaatsen,werd ADO in 2012 kampioen. Met een straatlengte voorsprong (veertien punten), dankzij topspeelsters als Mandy van den Berg (foto), Tessel Middag, Merel van Dongen, Renate Jansen en Jill Wilmot. Het geheel stond onder leiding van de huidige bondscoach Sarina Wiegman. ADO won daarna overtuigend de bekerfinale, door VVV in eigen huis met 5-2 te verslaan.

2 - Eerste competitiewedstrijd

Op 30 augustus 2007 speelde ADO de eerste competitiewedstrijd ooit. Dat was tegen Willem II (1-0). 1200 toeschouwers zagen in het Kyocera Stadion burgemeester Wim Deetman en wethouder Sander Dekker de aftrap nemen.

3 - Bekerwinst in 2013

Volledig scherm Het kampioensteam van 2013. © Angelo Blankespoor Het prolongeren van de bekerwinst was misschien nog wel knapper dan het behalen van de dubbel. Liefst twaalf speelsters vertrokken na het kampioenschap: ze stopten, gingen lager spelen of vertrokken naar het buitenland. De bekerfinale tegen kampioen FC Twente op het veld van Quick Boys werd een ware thriller. Lineth Beerensteyn leek ADO in de 79ste minuut naar de winst te schieten, maar FC Twente maakte in de slotfase gelijk. Na strafschoppen, waarbij ADO niet één keer miste (5-4), kon het feest beginnen.

4 - Bekerwinst in 2016

Volledig scherm De Ado-vrouwen wonnen in 2016 de beker. © Sjoerd Tollenaar Drie bekerfinales en drie keer winnen. ADO is een echte cupfighter. Na een seizoen waarin al vroeg de titelrace werd gestaakt, gooiden de trainers Marcel Valk en Alex Scholte alles op het bekertoernooi. Met succes, want favoriet en aartsrivaal Ajax werd in de finale in eigen huis met 1-0 (doelpunt Beerensteyn) verslagen.

5 - Champions League

ADO Den Haag speelde in het seizoen 2012-2013 voor het eerst in de Champions League en leerde direct de harde wetten van het Europees voetbal kennen. Het veel slimmere Russische FC Rossiyanka zegevierde in het Kyocera Stadion met 1-4. In Moskou volgde met 1-2 winst nog wel eerherstel, maar het Europees avontuur was na één ronde voorbij.

6 - Oprichting Jong ADO

Volledig scherm Jong ADO in actie tegen Feyenoord. © Pro Shots ADO leidt sinds 2014 eigen talent op. Dat team vol 16- en 17-jarigen presteert boven verwachting: kampioen van de eerste klasse (eerste seizoen), promotie naar de topklasse (tweede seizoen) en nu is Jong ADO Den Haag in de race voor de titel op het hoogste amateurniveau bij de vrouwen. De nieuwe generatie komt er dus aan!

7 - UEFA Women's Cup

Omdat Ter Leede uit Sassenheim, dat een samenwerkingsverband met ADO had, in 2007 de laatste kampioen bij de amateurs was, mocht ADO Nederland vertegenwoordigen in de UEFA Women's Cup (voorloper van de Champions League). In de eerste ronde op de Faeröer Eilanden betekende een gelijkspel tegen het lokale KI Klaksvik (1-1) en verlies tegen het Finse FC Honka Espoo (0-1) en het IJslandse Valur Reykjavik (1-4) een vroege uitschakeling.

8 - Haagse sportploeg en coach

In januari 2013 werd ADO Den Haag in het Circustheater uitgeroepen tot Haagse sportploeg van het jaar. Sarina Wiegman werd coach van het Jaar.

9 - BeNe League

Van 2012 tot 2015 ging ADO weer de grens over. Dit keer voor de BeNe League. Inmiddels is de samenwerking met België opgeheven.

10 - Maartje Looijen