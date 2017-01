Honderd uur werkstraf voor verspreiden zuur

De rechter acht bewezen dat de Zoetermeerse man in 2015 en 2016 in de Randstadrail van vervoersmaatschappij HTM een stinkend en bijtend zuur achter heeft gelaten.



De eerste keer dat de 39-jarige man dat deed, was in december 2015 bij de halte Centrum West in Zoetermeer. Twee mensen raakten onwel, het perron moest tijdelijk worden ontruimd.



Het tweede incident had plaats op 21 juni 2016 aan de Engelandlaan, op nog geen honderd meter van Centrum West. Op die dag ontstond wederom een ontzettende stanklucht in de Randstadrail, die zorgde voor paniek onder reizigers. Bovendien raakte een inzittende gewond: een 14-jarig meisje liep brandwonden op nadat ze op een stoel was gaan zitten. De tram werd stilgezet, het meisje moest naar het ziekenhuis. In de Randstadrail werd een flesjes met boterzuur aangetroffen.



Opgevraagde camerabeelden leidden vervolgens naar de 39-jarige Zoetermeerder. Zijn vingerafdrukken blijken ook op het flesje boterzuur te staan. De man kon na zijn aanhouding ook in verband worden gebracht met het incident van 11 december 2015.



Onaangenaam

Boterzuur is een stof die vooral zeer onaangenaam ruikt. De geur wordt vergeleken met die van zeer sterk ruikende kaassoorten. Het wordt onder andere gebruikt voor de gecontroleerde fermentatie van suiker of zetmeel en bij rioolzuiveringen.



De Zoetermeerderse dader verklaarde gisteren bij de Haagse rechter dat hij boos was op vervoersmaatschappij HTM, omdat hij in het verleden geregeld - en naar zijn mening in alle gevallen onterecht - als zwartrijder was aangesproken. Hij had met zijn boterzuuractie niet de intentie gehad om iemand te verwonden, zei hij, maar wilde met het stinkende goedje overlast veroorzaken bij de vervoersmaatschappij.



Het vonnis van de rechter - honderd uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor mishandeling en vernieling - is gelijk aan de eis van de officier van justitie.