120.000 pakken koffie voor Voedselbanken

Vandaag zullen hun opvolgers bekendmaken dat er tijdens de vijfde actie voor 'waarschijnlijk meer dan 120.000 pakken koffie' aan DE-bonnen is ingezameld. Een record.



Met deze opbrengst kunnen Voedselbanken in heel Nederland volgens de organisatoren gemiddeld één pak koffie per 14 dagen geven aan gezinnen die zelf geen geld hebben voor koffie. Voedselbanken zijn daar blij mee, want vanwege de lange houdbaarheid is koffie geen product dat ze normaal gesproken in hun levensmiddelenpakket kunnen aanbieden.



In Stompwijk worden morgen de ingezamelde koffiepunten aan Douwe Egberts overhandigd. In ruil daarvoor geeft DE een cheque met daarop vermeld het aantal pakken koffie dat Voedselbank Nederland tegemoet mag zien en zal DE in één moeite door beloven om het eindresultaat met minimaal 15 procent te verhogen.



De actie begon in 2012 met een oproep in de AD-rubriek Lezers helpen lezers. Sindsdien kon het initiatief altijd op veel aandacht in de media rekenen. Initiatiefnemer Van Mierlo: ,,Ook in Hilversum waren we altijd welkom. Behalve in Koffietijd, want dat werd gesponsord door een concurrerend koffiemerk.''