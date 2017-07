18-jarige vrouw afgeranseld door drie vrouwen

Terrasje pakken? Niet in Den Haag, ga naar Zoetermeer of Delft

17:27 Wie wil genieten van een terrasje moet niet in Den Haag zijn. Geen enkel terras van de stad staat namelijk in de Terras Top 100 van Misset Horeca. Maar niet getreurd, want je hoeft niet ver te reizen voor een fijn plekje. In Delft en Zoetermeer zijn namelijk wel topterrassen te vinden.