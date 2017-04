200ste Verjaardag badplaats wordt jaar lang gevierd

'Feest aan Zee' is nog op zoek naar evenement à la De Trap die de gemeente Rotterdam vorig jaar tegen het Groothandelsgebouw naast het Centraal Station liet neerzetten. Die grote klimtrap trok in vijf weken tijd 368.611 bezoekers. Het was met een 8,9 het hoogst gewaardeerde (gratis) onderdeel van de culturele manifestatie Rotterdam viert de stad. Scholten gaf in het Kurhaus aan dat wordt nagedacht over een grote zandsculpture in de vorm van twintig 'jaarringen' op het strand. Bezoekers van het Oerol Festival op Terschelling in 2006 zullen het misschien herkennen, want het is daarop geënt. Op en in de ringen zullen activiteiten worden georganiseerd.



In het themajaar keert de Red Bull Knock Out in ieder geval terug op het strand. Dit jaar knetteren de crossmotoren van dit grote evenement níet over het strand. De Knock Out wordt tot en met 2022 een tweejaarlijks evenement. Ook zal de opening van het strandseizoen weer een slag grootser worden gevierd dan dit jaar het geval zal zijn.