'2016 was een jaar van komen en gaan'

Mispeer

Een andere mispeer is het nieuwe 'woordmerk' van Den Haag. Het logo 'IAMsterdam' is een hit, dat wil Den Haag ook. Het wordt een flop. Negen net afgestudeerde grafisch ontwerpers van de Kunstacademie maken een logo dat zó spuuglelijk is, dat ze hun diploma meteen weer zouden moeten inleveren. Een jaar lang is gewerkt aan een gedrocht dat nog het meest lijkt op een geknakte rollator die bovendien groen-zwart is - de kleur geel is verdwenen. Niemand wil de verantwoording nemen voor dit misbaksel en het logo is dan ook gratis en rechtenvrij - nota bene in de Stad van Recht en Vrede.



De miskleun wordt gelukkig overtroeft door de komst van een keramieken kolos op de Grote Markt, een beeldmerk waar geen woorden bij nodig zijn: Haagse Harry. Wij bezitten al een standbeeld van Haagse Jantje voor de elite en Louis Couperus voor de intellectuelen. Nu hebben we ook een standbeeld van en voor de gewone Hagenees. De schepper van deze iconische stadsfiguur is de in 2014 overleden illustrator Marnix Rueb. Een deel van zijn as is door de initiatiefnemers verwerkt in het beeld, waarmee hij tóch een beetje onsterfelijk is geworden.



Sommige dingen verschijnen zonder dat je er erg in hebt, zoals het reuzenrad op de Pier; andere dingen willen maar niet van de grond komen, zoals het Cultuurcomplex op het Spui. Soms verdwijnen mensen bijna met stille trom, zoals De Appel, anderen stampen binnen gelijk een olifant in de porseleinkast.



De balans van 'komen en gaan' in 2016 kan worden opgemaakt: ik geef het Haagse jaar een voorzichtig zeventje.