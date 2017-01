2017 wordt het jaar van de maan

De aarde heeft een relatief grote maan. De maandiameter bedraagt ongeveer een kwart van die van de aarde. Die grote massa aan onze hemel is voor een belangrijk gedeelte verantwoordelijk voor eb en vloed. En volgens de mensen in het Duitse taalgebied ook voor de sapstromen in planten, bomen en mensen. ,,Ik weet dat zeker'', zegt Hess die een sceptische echtgenoot en een zieltogend kersenboompje in haar boomgaard had. ,,Hij geloofde aanvankelijk niets van mijn verhalen over stijgende en dalende sapstromen. Maar hij was bereid de proef op de som te nemen en het boompje pas te snoeien bij afnemende maan.'' Terwijl hij dacht dat de boom zou sterven, bloeide de boom de zomer erna net zo tierig als de rest van de boomgaard.



,,De natuur heeft een ritme. Een klok waarmee je kunt meebewegen of waar je tegen kunt vechten'', vindt Hess. Haar maankalenJe kunt meebewegen met het ritme van de natuur of er tegen vechten -Marjanne Hess-van Klaveren der waarin dagen staan aangegeven waarin het goed is om je planten water te geven, je haar te laten knippen of je ramen te zemen, beleeft zijn elfde jaargang. ,,Het eerste jaar was echt een experiment. Maar we verkochten er bijna duizend en hoewel je dan nog lang geen winst maakt, weet je als uitgever wel dat er mogelijkheden zijn'', zegt Saarloos.



Behalve een scheurkalender is er inmiddels ook een agenda omdat deze makkelijker in een handtas past. ,,Er komt ook een app aan. Ik denk dat dit een verstandige investering is want er zullen nog meer mensen komen met interesse voor het ritme van de maan.''



Wallstreet is het met hem eens. Sinds men er twee jaar geleden door het bestuderen van big data achter kwam dat beursverkopen pieken bij nieuwe maan (het moment dat de maan niet te zien is) en een laag punt bereiken bij halve maan is ook daar de interesse in het universum gewekt. Dankzij dezelfde data wist The Wall Street Journal ook nog andere aardige correlaties voor het voetlicht te brengen. Zo bleken mensen vaker de telefoon te beantwoorden als het sneeuwt, koud of heel vochtig is. Bij zonnig, droog weer bleek men juist makkelijker per email bereikbaar.



,,Big data bestond nog niet in de oudheid maar toch wisten alle boeren dat als de maan vol was het fruit op z'n sappigst was'', zegt Hess. Hoewel ze in haar kalender veel over zaken als oogsten en bewateren schrijft, heeft ze ook praktische aanwijzingen voor mensen die niet op een boerderij wonen. Vanavond schijnt bijvoorbeeld een uitstekend moment voor een voetbad te zijn. ,,En komende donderdag, tussen 19.00 en 21.00 uur is het goed voor je hart om helemaal niets te doen'', raadt Hess haar lezers aan. Komend weekeinde heeft de maan iets heel anders in petto. ,,Dan is het tijd voor je relatie. Een lief woord of een streling heeft dan een nog groter positief effect dan anders. Dat is toch prachtig zo aan het begin van een nieuw jaar?''