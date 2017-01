24 uur per dag chatten met het ziekenhuis

Volgens het ziekenhuis levert HMC als eerste in de Randstad een chatservice. Medewerkers van het ziekenhuis gaan die 24 uur per dag bemannen. ,,We hebben een poule van mensen die hier betrokken bij zijn'', vertelt projectmanager Tom Bos. ,,Daar zitten artsen en verpleegkundigen in, maar ook mensen van de administratie en van de facilitaire dienst. Ze willen allemaal meedoen.''



Het is een bewuste keuze om eigen personeel op de chatservice te zetten, zegt het ziekenhuis. Want die kennen het ziekenhuis van binnenuit en hebben elk hun eigen expertise. De ziekenhuismedewerkers beantwoorden de vragen, als die op hun terrein liggen, tussen de bedrijven door.



Projectmanager Bos zegt dat het niet zonde is om hier dure medisch specialisten voor in te zetten. ,,Ze komen alleen in actie als het om een vraag gaat op hun terrein. Bijvoorbeeld of wij een bepaalde operatie hier uitvoeren. Zo'n vraag zouden ze sowieso beantwoorden, ook als die via de telefoon binnen zou komen.''



De chat is er voor alle soorten vragen, behalve voor medisch-inhoudelijke vragen. ,,Die mogen wij niet beantwoorden'', legt Bos uit. ,,In verband met de privacy.''



Labwaarden

Zorgmanager Jacomine van Rijn, die mede de chatservice heeft opgezet, vult aan: ,,Als een patiënt 's avonds om de laatste labwaarden vraagt, dan mogen wij die niet geven. Wij vragen de patiënt dan om de volgende dag zelf even naar de poli te bellen of we leggen het verzoek daar neer.''



De chat is 24 uur per dag bemand als service aan de patiënt, want 'we willen er zijn voor hem of haar', aldus Bos. De dienst is er niet voor spoedgevallen. ,,Dan moet je 112 bellen.'' Van Rijn: ,,Soms bedenk je 's avonds ineens: ik had het ziekenhuis nog moeten bellen over de bezoektijden. Die vraag kun je nu direct op de chat zetten.'' Vragenstellers krijgen zo snel mogelijk antwoord.



De HMC ChatApp, een soort WhatsApp, is vanaf maandag 16 januari te downloaden via de App Store van Apple of via Google Play Store. .