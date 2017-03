24 uur per dag SOA-testen uit de muur trekken

Het was zo'n mooie nacht met die nog mooiere man of vrouw, afgelopen weekend na het stappen. Maar zondagochtend slaan de twijfels toe. Misschien was het tóch niet zo verstandig dat condoom achterwegen te laten. 'Heb ik een soa?', spookt gedurende de dag steeds vaker door je hoofd.



Schaamte weerhoudt velen er echter van op zo'n moment naar de arts te stappen. En bij de GGD duurt het vaak enkele dagen of weken voor je er terecht kunt. Apotheker Floor van Leersum: ,,Als iemand denkt dat hij of zij chlamydia of gonorroe heeft opgelopen, wil diegene vaak nú, direct, een test doen." Om vervolgens bij een positieve uitslag actie te kunnen ondernemen.



Schaamte, lange wachttijden, onzekerheid: van die obstakels zullen Hagenaars vanaf nu geen last meer hebben als zij een SOA-test willen doen, meent Van Leersum. ,,Wie discreet en anoniem wil testen, kan vanaf nu 24 uur per dag, zeven dagen per week, een test kopen bij de automaat voor de deur van de apotheek aan de Prins Hendriklaan."



Arts

De test afnemen, daar komt vervolgens geen arts aan te pas. ,,Vergelijk het met een zelftest om de bloeddruk- of het cholesterolgehalte te meten. Zulke onderzoekjes kun je tegenwoordig ook gewoon zelf thuis uitvoeren. Patiënten hebben daar meer en meer behoefte aan."



Via een retourenvelop kan de SOA-test naar het laboratorium worden gestuurd en met een testcode is de uitslag via soapoli-online.nl op te vragen. Nog vóór de automaat officieel werd geopend, wisten Hagenaars hem al te vinden. ,,In de afgelopen dagen, werden al vijf testen verkocht", aldus van Leersum.