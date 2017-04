25 tips over verblijfplaats vermiste Amerikaanse Maggie

Het meisje is nog niet gevonden. Volgens een politiewoordvoerder zijn de tips afkomstig vanuit het hele land. Maar de politie kan nog niet zeggen of zij ook daadwerkelijk daar is geweest. Of de gouden tip ertussen zit, is niet duidelijk. De politie gaat nu de tips na.

Het Amerikaanse meisje is op 1 april naar Nederland gekomen om een jongen te ontmoeten die ze via Facebook heeft leren kennen. Deze jongen zou in Amsterdam of Den Haag wonen. ,,Begin april is ze op het vliegtuig naar Nederland gestapt. Van de FBI hebben we vernomen dat Maggie hier contact heeft gehad met een persoon die zich in Den Haag bevindt", stelde de politie eerder.

De moeder van het vermiste meisje is gisteren in Den Haag gearriveerd om naar haar dochter te zoeken. Mocht iemand de sinds 1 april vermiste Amerikaanse ergens tegenkomen, dan hoopt de radeloze moeder dat er direct contact met haar wordt opgenomen. ,,Hij heeft haar gebrainwasht", vertelde de verdrietige moeder. ,,Hij liet haar geloven dat als ze naar Amsterdam of Den Haag zou komen dat ze niet meer naar school hoefde te gaan. Het zou hier een paradijs voor haar worden."

Signalement

Margaret 'Maggie' Lee heeft een gemengde Koreaanse en blanke achtergrond en noemt zich mogelijk Sandra Lee. Ze heeft een slank postuur en last van acne op haar gezicht. Ze is 1.68 m. lang.