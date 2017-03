250 jongeren willen wel gratis wonen

Hoewel er hier en daar wat zuur op de actie werd gereageerd - waarbij vooral een begeleidend filmpje op YouTube het moest ontgelden - is de actie volgens woordvoerster Sandra van Steen een succes. ,,Er zijn voor die drie te vergeven plaatsen al meer dan 250 aanmeldingen binnengekomen en het filmpje is inmiddels een half miljoen keer bekeken.''



De Haagse acteur Achmed Akkabi is het boegbeeld van de campagne. De actie wordt nu op YouTube ingeluid met een filmpje dat in elk geval bij AD-columnist Sjaak Bral slecht viel, onder andere vanwege een hipster die 'op onbeholpen wijze de meest uitgesleten clichés van de stad toont'.



Baard

Van Steen: ,,Tja, hij draagt een baard. Zoals veel jongeren tegenwoordig. Hij vindt Den Haag heel leuk en vertelt daar enthousiast en onbevangen over. Laten we zeggen: smaken verschillen. En alle aandacht heeft in elk geval tot veel belangstelling geleid van hoogopgeleide professionals van 20 tot 35, die kunnen en willen bijdragen aan onze lokale economie. Mensen dus voor wie Den Haag graag een aantrekkelijke woonstad wil zijn.''



Drie kandidaten mogen een maand lang gratis als een 'echte Hagenees' leven. Met een woning, een baan en zakgeld.



Over de kosten van afzonderlijke campagnes doet Van Steen 'uit concurrentieoverwegingen' geen uitspraken. ,,Maar het is geen extreem duur verhaal. Het wordt betaald uit het bedrag dat de gemeente jaarlijks voor onze City Marketing reserveert.'' Aanmelden voor de actie kan nog tot en met 12 maart.