3 jaar cel geëist voor doodschudden zoontje Jayden

Slap hoofdje

De officier van justitie zegt dat in haar opinie H. niet de opzet had zijn kind te doden. Volgens de aanklager was hij alleen in de bewuste nacht bezig geweest met het verzorgen en voeden van zijn zoon. De baby was door elkaar geschud en met zijn hoofd tegen een hard voorwerp terechtgekomen, mogelijk als gevolg van een val.



Toen de baby niet meer ademde en zijn hoofdje slap hing, werd door de ouders in paniek 112 gebeld. In de loop van de dag overleed het kind, onder meer aan een schedelbreuk en diverse letsels in het hoofd.



Het echtpaar is nog steeds bij elkaar en heeft inmiddels een tweede zoon. Het OM had in eerste aanleg 2,5 jaar cel geëist.