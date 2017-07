30 boetes uitgedeeld bij extra controles op dumpen vuil naast container

Homo's en de kerk 'Wees jezelf en acceptatie volgt'

18:00 Kerken in het hele land worstelen met de acceptatie van homo's. Willem en Erik van den Berg-Kerssies zijn gelovig en voelen zich allang geaccepteerd in de kerk. Op de barricades gaan ze niet staan. ,,Je kan hun niet vragen om ons zo snel te accepteren, terwijl wij er zelf ook jaren over hebben gedaan.''