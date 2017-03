'300 directe en indirecte banen bij Hornbach'

Voor hoeveel artikelen heeft u plek?

,,We hebben een aanbod van 120.000 artikelen al zijn die niet altijd fysiek aanwezig. Maar alles kan besteld worden. Van de helft van onze artikelen hebben we bovendien een voorraad die twee maanden toereikend is, dus de klant grijpt nooit mis.''



Zijn dat er meer dan bij de Hornbach in Wateringen?

,,Nee. Het assortiment kan een klein beetje van elkaar verschillen, maar het aantal spullen zal ongeveer gelijk zijn.''



Hoeveel vierkante meter omvatten jullie bouwmarkten in Haaglanden eigenlijk?

,,Den Haag omvat in totaal, dus inclusief parkeerterrein en tuincentrum, bijna 35.000 m2 . Wateringen telt duizend vierkante meter minder.''



De lente begint maandag. Dan wilt u natuurlijk veel tuinplantjes verkopen?

,,Het begin van de lente gaan we niet halen, want we openen medio april. Maar dan volgen er nog wel wat feestdagen en de meivakantie, dus wij verkopen tegen die tijd zeker nog heel wat planten.''



Hoeveel mensen hebben een baan gevonden bij uw Hornbach aan de Singel 115?

,,Er lopen 150 medewerkers rond en dan zijn er indirect nog eenzelfde aantal arbeidsplaatsen bij gekomen. Dan moet je denken aan beveiligers, catering en schoonmakers.''



Gaat u nog iets bijzonders doen met de opening?

,,Je zult er niet omheen kunnen. Niet in de aanloop tot de start en niet in het openingsweekeinde zelf. Dan is er een hapje en een drankje, workshops en festiviteiten.''