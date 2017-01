4.100 euro aan vals geld aangetroffen

Agenten kregen informatie over een motor in een garagebox in Monster die was aangekocht met vals geld. Toen de politie op onderzoek uitging, vonden ze niet alleen 2 motoren, maar ook 72 valse 50 eurobiljetten en een vals 500 eurobiljet.



Het uitgevoerde onderzoek leidde naar een 23-jarige Hagenaar. Hij werd dinsdag aangehouden in zijn woning in Monster



De recherche heeft inmiddels meerdere aangiften binnengekregen over motorvoertuigen die werden aangekocht met valse biljetten. Er wordt nu onderzocht of de aangehouden Hagenaar ook deze aankopen heeft gedaan.