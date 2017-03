40.000 lopers bij CPC Loop te volgen via app

StembureauApp volgt opkomst op de voet

14:32 In navolging van pionier Rotterdam voeren ook Den Haag, Utrecht, Groningen en Zoetermeer de komende verkiezingen de StembureauApp in. Daarmee kan van minuut tot minuut de opkomst van de kiezers in de stemlokalen worden gevolgd. Het opkomstpercentage is op de voet te volgen via de websites van de betrokken gemeenten.