'40.000 mensen nodig in de bouw'

Imago

Volgens directeur Loes Jansen van de School voor Bouw en Infra van ROC Mondriaan blijft het negatieve imago dat de bouw opliep tijdens de crisis de sector achtervolgen. ,,Jongeren en ouders denken onterecht dat er nog steeds geen werk in te vinden is.''



Voor Richelle van der Panne (21) speelde het gunstige arbeidsperspectief zeker een rol bij haar keuze voor de schilderopleiding. ,,Hiervoor zat ik in de kinderopvang, maar dat vond ik te zwaar. Daarna heb ik lange tijd thuis gezeten. Ik solliciteerde me suf naar functies in winkels en supermarkten, maar keer op keer kreeg ik te horen dat ik te oud was. Ik werd er gek van.''



Gezellig

Op een dag, toen zij vrienden hielp met klussen in huis, viel het kwartje. ,,Ik stond daar een wand te schilderen en dacht: wow, dit is leuk! Afgelopen september begon ze aan de schilderopleiding bij ROC Mondriaan. Dat zij het enige meisje is in haar klas, deert haar niet. Integendeel. ,,Ik voel me helemaal thuis tussen de jongens, vind ze veel gezelliger dan meisjes. Dat geroddel van die meiden, verschrikkelijk.''



De opleiding op niveau mbo-2 gaat haar zo goed af dat ze hierna wil doorstromen naar niveau 3. ,,Daarna wil ik als schilder aan de slag in de zaak van mijn beste vriend. Die is net een bedrijf aan het opstarten.''