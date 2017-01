40 maanden cel geëist tegen Haagse ex-advocate

Het Openbaar Ministerie meent dat de 57-jarige Monique S. in de periode tussen 2008 en 2012 ongeveer vier miljoen euro heeft verdiend aan het plegen van valsheid in geschrifte, witwassen en oplichting van zes bedrijven, waaronder enkele wooncorporaties.



De rechtbank veroordeelde de ex-advocate in 2014 tot 3,5 jaar celstraf. De vrouw ging hiertegen in beroep. Ze ontkent de feiten en schrijft deze grotendeels toe aan haar personeel en aan haar overleden man. De vrouw beweert dat ze niks weet van de misdrijven, als gevolg van een geconstateerde posttraumatische stressstoornis. Deskundigen laten weten dat er geen verband bestaat tussen de stoornis en de stafbare feiten.