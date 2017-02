42 maanden cel geëist tegen Haagse Syriëganger Latief

De rechtszaak vond plaats in de zwaarbeveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam.



In 2013 vertrok de Hagenaar, die zichzelf ook wel Latief noemt, samen met een vriend voor het eerst naar Syrië. In Turkije werd hij tegengehouden en teruggestuurd naar Nederland.



Vliegtuig

Begin 2016 deed hij een nieuwe poging. Hij slaagde erin om in Düsseldorf op een vliegtuig te stappen. Opmerkelijk omdat zijn paspoort was ingenomen en hij geregistreerd stond als terreurverdachte.



Hij slaagde hierin omdat hij nog wel in het bezit was van zijn ID-kaart en door een telefoonstoring. Hierdoor was het uitvaardigen van zijn arrestatiebevel vertraagd. Daar werden destijds nog Kamervragen over gesteld aan Ard van der Steur, minister van Justitie. Het ministerie van Justitie noemt het voorval 'onacceptabel' en zat met de kwestie in zijn maag.



Begin mei 2016 werd 'Latief' aangehouden bij de grens met Turkije. Het is niet duidelijk of hij toen al in Syrië aan de jihad had meegedaan. N. is opgepakt en aan Nederland overgedragen.