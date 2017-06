5 vragen over ADO en Wang

De breuk tussen de gemeente en ADO Den Haag is een nieuw dieptepunt in het Chinese avontuur dat begon toen Wang Hui in 2014 de voetbalclub kocht. En het is een radicale koerswijziging van de politiek. Stadhuis en stadion werkten de afgelopen jaren juist steeds inniger samen. Na weer een reddingsoperatie in 2008 werd het college mede-eigenaar van de profclub, via het prioriteitsaandeel dat nu in de prullenbak gaat. Maar hoe is het zover gekomen? En hoe moet het verder? Vijf vragen.

1. Wat is er aan de hand?

Heeft u even? Volgens de gemeente is het één grote puinhoop bij de voetbalclub. Financieel en organisatorisch. In formele, maar kraakheldere woorden somde Tom de Bruijn (D66) de misère op. De korte vertaling: de begroting deugt niet, clubeigenaar Wang heeft te veel macht en de gemeente kan geen toezicht houden. De club teert op leningen van geldschieters die niet te controleren zijn, de uitgaven zijn te bescheiden geraamd, de inkomsten veel te rooskleurig.

En met een aanstaande statutenwijziging wordt Wang zo ongeveer de alleenheerser van het Forepark. De wethouder, als houder van het gouden aandeel de politieke waakhond, zat erbij en keek ernaar, kon naar eigen zeggen niks beginnen tegen de Chinese dominantie: ,,We hebben geen aanknopingspunt om ook maar enige invloed uit te oefenen'', zei De Bruijn donderdagavond laat in een spoeddebat. Maar als mede-eigenaar ben je wel medeverantwoordelijk voor het (wan)beleid. Wegwezen, was dus het devies.

2. Dus nu is het alarmfase één voor de ADO-leiding?

Niet bepaald. Volgens de lokale clubleiding is er geen vuiltje aan de lucht: het gaat net zo lekker in de 'hoopvolle heropbouwfase' en de begroting komt echt op orde, stelt directeur Mattijs Manders in een statement op de clubsite: 'ADO telt haar zegeningen met een aandeelhouder die nu aantoont substantieel te willen investeren.' Vanuit Peking kwamen al even sussende woorden: ,,We kunnen de fans verzekeren dat de club in veilige handen is'', liet Wang weten.

De club mikt erop dat de licentiecommissie van de KNVB, anders dan de politiek, niet maalt om wie er betaalt of geld uitleent. Zolang het geld er maar is. De Bruijn: ,,De bond heeft een andere rol, een eigen verantwoordelijkheid.'' Waarschijnlijk binnen twee weken geeft de KNVB-commissie zijn oordeel.

3. Had de gemeente geen andere opties?

Volgens het college was de breuk onvermijdelijk. Een nieuwe gang naar de Ondernemingskamer kon niet, een andere juridische route lag evenmin open. De reden: de ruzie gaat over geldzaken, een verschil van inzicht over financiën, zegt De Bruijn: ,,Maar niets in de wet verbiedt ADO een begroting in te dienen op basis van een lening.''

Een echt breekijzer heeft de gemeente niet. Het gouden aandeel (een 'nutteloos vodje papier' aldus D66'er Robert van Asten) biedt ook in dit geval weinig houvast. Het stadion dan? Dat is in bezit van de gemeente. Zeg de huurovereenkomst anders maar op, suggereerde partijen donderdag. De wethouder erkende dat de gemeente zelfs die rigoureuze maatregel heeft overwogen: ,,We hebben alle mogelijkheden onderzocht om druk uit te oefenen. Maar we zijn de overheid: dan moet je een betrouwbare partner zijn. Een huurovereenkomst kun je niet zomaar opzeggen. En een voetbalclub zonder stadion bestaat niet.'' Dan zou de gemeente ADO de nek hebben omgedraaid.

4. Hoe is de relatie tussen de ADO-leiding en Wang?

Blijkbaar is het weer koek en ei tussen ADO en UVS, het bedrijf van Wang. Eind vorig jaar stonden ze nog tegenover elkaar bij de Ondernemingskamer. De rechter zette Wang toen op een zijspoor wegens wanbeleid (de Chinees beloofde geld, maar betaalde lang niet).

Twee onafhankelijke bestuurders, Ben Knüppe en Job van der Have, werden ingevlogen om orde op zaken te stellen. ,,Een frisse start leek mogelijk'', aldus De Bruijn. Maar al snel bleek dat de twee tijdelijke bazen en directeur Mattijs Manders liever de banden met Peking weer wat aanhaalden. ,,Ze kozen van meet af aan voor Wang, ze hadden geen boodschap aan ons.''

5. Moet ADO vrezen voor haar voortbestaan?