50 nieuwe firma's in stad zorgen voor 600 banen

Opgeteld gaan deze investeringen op termijn volgens wethouder Klein (economie) voor bijna 600 nieuwe banen zorgen: ,,Meer bedrijven, meer banen, zo simpel is het. Den Haag heeft als stad investeerders echt iets te bieden.''



Met name de Chinezen weten steeds beter de weg naar de stad te vinden. China is voor het vijfde jaar op rij de grootste investeerder in de Haagse regio. Het afgelopen jaar kwamen er 16 nieuwe Chinese vestigingen bij. Verder valt de toegenomen interesse vanuit Noord-Amerika op. Waren er in 2015 nog slechts vier Amerikaanse bedrijven met een Haagse vestiging, het afgelopen jaar is hun aantal opgelopen tot tien. Den Haag wordt, zo lijkt het, steeds meer de plek voor bedrijven die zich richten op maatschappelijke en technologische innovatie.



Het omvangrijkste project is overigens de komst van ingenieursbureau Jacobs, dat begin 2017 een nieuw kantoor in Den Haag opende, waarmee 1.100 extra arbeidsplaatsen zijn gemoeid.