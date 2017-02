8 jaar cel voor doodschieten Dyniël in Ypenburg

In februari vorig jaar schoot G. de ex van zijn vriendin dood, midden op straat in Ypenburg. Het slachtoffer, de 28-jarige Dyniël, overleed op straat aan zijn verwondingen.



Hoewel de zaak wegens bedreigingen tegen de verdachte werd behandeld in een beveiligde rechtbank in Amsterdam, deed de rechter vandaag uitspraak in de rechtbank in Den Haag. De rechter achtte doodslag bewezen.



De officier van justitie betoogde twee weken geleden bij de behandeling van de zaak dat Ricky bewust een wapen had gekocht, vanwege onenigheid met Dyniel over de opvoeding van de zoon van Dyniel en zijn ex.



Geslagen

Op die fatale februaridag kwam Dyniel naar het huis van zijn ex, die vervolgens Ricky belde. Dyniel was boos en kwam verhaal halen omdat Ricky zoon zou hebben geslagen. Hij kwam aanlopen en begon meteen met vechten. Volgens de aanklager uitte hij waarschijnlijk bedreigingen. 'Dat had hij niet moeten doen, maar is nog geen enkele rechtvaardiging voor dood', aldus de OvJ.



Ricky G. vertelde toen in de rechtszaal dat hij vreesde voor zijn eigen leven. Hij en zijn vriendin zorgden voor het kind van Dyniel, maar 'we deden nooit wat goed'.