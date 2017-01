A12 afgesloten na autobrand

Politie onderzoekt hatelijke reacties na aanrijden agent Mario

15:07 De politie in Den Haag doet onderzoek naar reacties die mensen via Facebook hebben geplaatst op het bericht over agent Mario, die na een ongeluk op het Haagse Kaapseplein zwaargewond raakte. Het gaat om opmerkingen als ‘lekker voor hem, op naar de volgende’, bevestigt een politiewoordvoerder.