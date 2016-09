A12 weer open na gelost schot van politie

Voordat het schot werd gelost, ramde de mogelijk dronken bestuurder eerste een politiewagen. Zo meldt een woordvoerder van de politie.



Veel is op dit moment nog onduidelijk, maar volgens een politiezegsman is er door het schot niemand gewond geraakt. Of dat door de aanrijding wél het geval is, kon hij kort na het incident nog niet zeggen. Evenmin is er wat bekend over de leeftijd, woonplaats en het geslacht van de aangehouden persoon.



Het incident had plaats op de A12 rechts, ter hoogte van hectometerpaal 16,0. Dat zou ter hoogte van de gemeente Lansingerland zijn. Na het lossen van het schot is de A12 in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Rond 08.15 uur kon het verkeer richting Den Haag weer verder rijden. Om 9.00 uur werd ook de A12 richting Utrecht vrijgegeven. Omrijden hoeft niet meer.