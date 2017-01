A13 afgesloten na klemrijden autodief

Een koerier die afgelopen nacht op de Engelwortel in Den Haag goederen aan het afleveren was, werd gestoord tijdens zijn werkzaamheden door een man die met een mes op hem afkwam. Het slachtoffer rende weg en zag de gewapende man er in zijn bestelbus vandoor gaan.



De agenten die op de melding van het slachtoffer afkwamen ontdekten het bestelbusje al snel in Den Haag. De autodief negeerde hun stopteken en reed de A13 op, waar hij de politiewagens in de achtervolging af probeerde te snijden. Uiteindelijk lukte het de agenten om de bestelbus klem te rijden en werd een 24-jarige Hagenaar om 02.55 uur ter hoogte van Delft Zuid aangehouden.



De recherche onderzoekt de diefstal. In verband met het onderzoek was de A13 vannacht enige tijd afgesloten.