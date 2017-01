A4 gaat eerder op de schop

Zegeningen

,,De aanpassingen aan de A4 sluiten nu direct aan bij het werk aan de Wippolderlaan (N211, red.)'', weet Meijer. ,,Dat zou betekenen dat ze daar al in 2021 of 2022 mee gaan beginnen, afhankelijk hoe snel de aanpassingen aan de Wippolderlaan klaar zijn. Dat is afwachten, want dat blijft lastig te voorspellen. Je weet nooit wat je gaandeweg tegenkomt. Maar laten we onze zegeningen tellen. Eerst werd de planning naar achteren geschoven en nu naar voren. In het gunstigste geval is er vijf jaar winst.''



Want, zo stelt Meijer, je kunt de Wippolderlaan en de Harnaschknoop uitbreiden en aanpassen, als al het verkeer vervolgens even verderop vastloopt op de A4, dan schiet het nog niet op. ,,Het heeft allemaal met elkaar te maken'', zegt Meijer. ,,Daarom is het goed dat er nu al een kwartiermaker aan de slag gaat die gaat onderzoeken wat er nu specifiek moet gebeuren op de A4. Dat betekent niet dat er al een schop in de grond gaat, maar er wordt een begin gemaakt met de voorbereidingen. Dat moet leiden tot een definitief ontwerp en een definitieve kredietverlening. Voor de N211, de Wippolderlaan, zijn we nu zo ver. Daar beginnen de werkwerkzaamheden in 2019 en is het in 2021 of 2022 klaar.''



Net als Bram Meijer heeft ook het Westlandse raadslid Jan van Rossum (CDA) vernomen dat het project A4 een stuk naar voren is gehaald. De Wateringer zit in de adviescommissie van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)



De Wippolderlaan krijgt er tussen de A4 en de Veilingroute aan beide kanten een rijstrook bij, evenals ongelijkvloerse kruisingen bij de Laan van Wateringseveld en een stukje verderop bij de Veilingroute richting Westland. Dit moet volgens planning tussen 2021 en 2022 klaar zijn en kost ruim 42 miljoen euro.