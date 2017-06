A4 richting Amsterdam weer open na ongeval bij Rijswijk

Jongeren tot 18 jaar gratis naar De Parade

20:10 Vandaag start het grootste rondreizende theaterfestival De Parade in Rotterdam. In het Museumpark in de Maasstad kunnen jong en oud kiezen uit tachtig theater-, dans- en muziekvoorstellingen. Van vrijdag 7 juli tot en met zondag 16 juli staat het theaterdorp in Den Haag.