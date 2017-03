A4 richting Den Haag tijd dicht door ongeluk

Video Breicafé op het Plein moet grootste deken opleveren

21:15 Breien in het zonnetje op een terras. Het klinkt wat tegenstrijdig, maar vandaag gebeurde het in hartje Den Haag. Op het Plein verzamelde een groep om te handwerken. Doel: een 'einde breien' aan de gaswinning in Groningen.