A4 uur afgesloten wegens brandende vrachtwagen

De chauffeur bleef ongedeerd. Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk. De vrachtwagen is grotendeels uitgebrand en het vuur is door de brandweer geblust.



De A4 richting Rotterdam, tussen Leidschendam en het Prins Clausplein, werd tijdelijk afgesloten voor verkeer. Dit gold voor zowel de hoofd-, als parallelrijbaan. Rijkswaterstaat stelde een omleiding in. Na ruim een uur kon deze weer worden opgeheven.



De vrachtwagen is van het Monsterse bedrijf Van Straalen, dat zich specialiseert in planten en decoraties.