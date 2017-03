,,Mevrouw, uw laatste 30 seconden zijn ingegaan'', zegt burgemeester Pauline Krikke tegen een onderneemster die de lokale politiek toespreekt. Even laat ze een stilte vallen, om zichzelf vervolgens grijnzend te corrigeren: ,,Nou, niet van u natuurlijk, van uw spreektijd bedoel ik.'' De onderkoelde humor van de kersverse burgemeester is het eerste wat opvalt tijdens haar debuut als voorzitter van de Haagse gemeenteraad. Voorganger Jozias van Aartsen was niet snel te betrappen op een grap, ook niet van de talige soort. Krikke des te meer. Als ze dezelfde inspreekster per ongeluk 'wegdrukt', reageert ze stralend: ,,Het is mijn glanzende onervarenheid die u het woord ontneemt.''

Uitbundig

Nee, aan charme geen gebrek bij de nieuwe burgermoeder van Den Haag. Haar reputatie van toegankelijkheid en vrolijkheid was haar vanuit Arnhem al vooruit gesneld. En inderdaad, Pauline Krikke lacht veel en vrij uitbundig: ,,Ik hang aan uw lippen'', kirt ze als PVV-raadslid André Elissen een interruptie pleegt.



Natuurlijk is alle begin een beetje moeilijk, of op z'n minst wennen. Z0 speelt het vrij nieuwe geluidssysteem in de Haagse raadzaal haar de hele avond parten. De Haagse politici reageren geduldig, of zelfs galant. Als GroenLinks-raadslid Arjen Kapteijns bij een klein misverstand over de agenda van de avond iets te vroeg het woord vraagt, biedt hij meteen zijn verontschuldigingen aan: ,,Excuses. Ik wil het u op uw eerste raadsvergadering niet moeilijker maken dan strikt noodzakelijk.''



Inhoudelijk is het een wat saaie avond. Met de orde in de gemeenteraad heeft de eerste vrouwelijke burgemeester van Den Haag dan ook geen problemen. Belangrijker misschien: van alle kanten straalt ze uit dat ze het daar in de toekomst ook niet moeilijk mee gaat krijgen.



Want dat is het tweede wat deze donderdagavond opvalt: Pauline Krikke opereert als voorzitter van de Haagse gemeenteraad duidelijk en kordaat. Ja, ze leidt de politieke vergadering met redelijk strakke hand en heeft daar vooralsnog niet meer voor nodig dan af en toe een subtiele verscherping van haar stem.