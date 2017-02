Aangehouden straatrover vernielt zijn cel

De verdachte, een man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden naar aanleiding van een poging tot beroving die gisteravond plaatsvond. Hierbij werd een vrouw, die op de Hengelolaan zat te wachten op de bus, bedreigd met een wapen. Omdat zij zich hier tegen verzette sloeg de man op de vlucht. Hij liet de fiets waar hij op gekomen was achter.



Enkele uren later zagen agenten de verdachte op zijn fiets rondrijden. Na een korte achtervolging konden zij hem aanhouden om vervolgens mee te nemen naar het politiebureau, waar hij in zijn cel een luik vernielde. De man krijgt daarom zowel proces-verbaal voor poging tot straatroof als voor vernieling.