Aangifte tegen mishandelde scheids wegens belediging

Twee voetballende broers van derdeklasser HMC zitten nog steeds vast na het conflict met de scheidsrechter. De oudste van de broers ontving tijdens de competitiewedstrijd tegen Graaf Willem II-VAC de bewuste rode kaart van scheidsrechter Vogelenzang.



Rood

HMC-bestuurslid Naim el Yousfi: ,,De scheidsrechter hoorde gisteren het woord 'kanker' vallen en draaide zich meteen om en gaf een speler rood. 'Ik herkende je aan je stem', zei hij. Maar die speler ontkent dat woord te hebben gebruikt.''



De discussie, waarin HMC-bestuurslid en vader van een van de verdachten zich had gemengd, werd na de wedstrijd voortgezet. El Yousfi was er bij. ,,De speler herhaalde 'Ik was het niet'.'' Volgens de HMC'ers zei de scheidsrechter daarop 'Dan moet het de profeet Mohammed zijn geweest', waarop hij zijn kleedkamer inging. El Yousfi: ,,Even later kwam hij met gebalde vuisten zijn kleedkamer uit, en vroeg 'Wie had er wat?'''. Zeker is dat de scheidsrechter in die commotie een klap kreeg.



El Yousfi: ,,We weten niet wie de klap heeft uitgedeeld. De KNVB ook niet, die vraagt ons om een speler aan te wijzen. Opvallend is dat er een speler vastzit die niet door de scheidsrechter als deelnemer is genoemd.'' De club houdt vanavond een ingelaste bijeenkomst om het voorval te bespreken.