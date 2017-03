Aanhangers geven pvv weer 'luchtsteun'

De Leidschendamse initiatiefnemers die anoniem willen blijven 'omdat je wordt afgerekend op je stem op de PVV' gaven Geert Wilders vóór de verkiezingen ook al 'luchtsteun' door een vliegtuigje te laten vliegen met de tekst 'Stem PVV. Genoeg is genoeg'. Destijds was de PVV-aanhang al boos over het van te voren uitsluiten van de PVV in een nieuwe regering. ,,Dat is een schande. Zeker nu de PVV de tweede partij is geworden'', zegt een van hen.



De tekst die morgen over Den Haag, Scheveningen, Rotterdam en omgeving zal vliegen is dan ook: 'Uitsluiten PVV. Schande!' ,,Over de PVV wordt steeds maar weer gezegd dat ze vier jaar geleden zijn weggelopen uit de onderhandelingen. Alsof de andere partijen zo smetteloos zijn. Ik noem de VVD met de duizend euro van Rutte, niets doen met het Oekraïne referendum. Of de mevrouw van D66 die opstapt om te gaan flyeren voor Hillary Clinton in Amerika en hier wachtgeld opstrijken.''



Het vliegtuigje stijgt morgenmiddag op vanaf Rotterdam The Hague Airport en zal zo'n anderhalf uur in de lucht zijn.