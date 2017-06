Aanhoudingen en boetes bij actie in Stationsbuurt

In de Stationsbuurt in Den Haag is gisteravond een handhavingsactie gehouden. Politie, brandweer, douane, RDW en meerdere gemeentelijke teams werkten samen om te zorgen dat de buurt veiliger en leefbaarder wordt. Er werden meerdere mensen aangehouden en beboet.

De samenwerkende partijen zorgden op de avond voor flink wat minder criminaliteit in de buurt. Zo werd er een hennepkwekerij in een bedrijfspand ontdekt. In vijf van de totaal achttien onderzochte panden werd niets gevonden. Bij de andere panden bleek er onder meer illegale bouw te zijn en te hoge huur worden gevraagd.

Daarnaast werden er vier mensen in de buurt aangehouden. Eén van hen was dronken, een ander werkte niet mee aan de controle en een persoon kon zijn identiteitsbewijs niet tonen. De vierde persoon bleek illegaal in Nederland te wonen. Ook zijn er boetes uitgeschreven aan taxichauffeurs en fietsers die zich niet hielden aan de verkeersregels.

Gesloten

Verder werden elf horecazaken en een detailhandel onderzocht. In acht zaken bleek dat de regels werden overtreden. Drie zaken zijn per direct gesloten, omdat er geen leidinggevende aanwezig was.