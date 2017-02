Aanleg van geasfalteerde fietspaden wordt versneld

Dat is dik zestig procent meer dan was ingecalculeerd. In de huidige collegeperiode is reeds zestien kilometer tegelfietspad voorzien van het comfortabelere asfalt. ,,Het gebruik van de fiets neemt jaarlijks toe en Den Haag is goed op weg om een echte fietsstad te worden'', stelt de D66-bestuurder vast. ,,Dat is ook belangrijk want fietsen is gezond, goedkoop en gemakkelijk.''



De Bruijn heeft ook een bereking gemaakt. ,,In totaal wordt er de komende twee jaar een afstand van het Prins Clausplein tot aan de boulevard van Scheveningen geasfalteerd.'' Welke fietspaden worden aangepakt, wordt nog bekeken in het stadhuis. Wel is het zo dat bij asfaltering prioriteit wordt gegeven aan paden die in groot onderhoud komen en aan verbindingen die onderdeel zijn van een ster- of hoofdfietsroute.